Пользователи PC развлекаются в ранней версии Mount & Blade II Bannerlord вот уже больше двух лет. Владельцев консолей до такого «счастья» не допускают, но, по всей видимости, скоро эта вселенская несправедливость будет ликвидирована: создатели Twitter-аккаунта PlayStation Game Size получили в своё распоряжение информацию о том, что игра доберётся до консолей Xbox и PlayStation текущего и прошлого поколений уже 25-го октября.
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Судя по имеющимся сведениям, объём, который Mount & Blade II Bannerlord займёт на консольных накопителях, составит порядка сорока гигабайт, а сама игра в целях повышения удобства пользования будет поддерживать клавиатуру и мышь. Всё верно: на консолях можно будет использовать компьютерные устройства ввода. Что, впрочем, удивления вызывать не должно: архитектурно современные консоли — и так уже компьютеры.
Mount & Blade II Bannerlord пребывает на PC в раннем доступе с марта 2020 года. За это время удалось реализовать более трёх миллионов копий RPG. Возможно, что формально ранний доступ завершится одновременно с релизом консольных версий проекта.