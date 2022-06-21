Запускались проекты почти одновременно, но какие разные судьбы.

В конце прошлого года студия Frostburn объявила о том, что популярная некогда MOBA под названием Heroes of Newerth будет в обязательном порядке закрыта. Именно вчера, 20 июня, это событие и случилось — все серверы были отключены.

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Напомним, Heroes of Newerth была запущена в 2010 году почти одновременно с хорошо известной и хорошо себя чувствующей League of Legends. Был период, когда оба проекта конкурировали практически на равных, их разработчики попеременно вводили интересные функции и проводили соревнования.

Некоторые эксперты утверждают, что успех League of Legends был обеспечен более правильно выстроенной моделью монетизации.

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Если же говорить о признании критиков и простых игроков, то у Heroes of Newerth на агрегаторе рецензий Metacritic есть 76 % рейтинга критиков (на основании 12 рецензий) и 7,3 среднего балла пользователей (238 отзывов). Для сравнения: у League of Legends имеется 78 % рейтинга от прессы (37 рецензий) и 5,2 среднего балла пользователей (4275 отзывов). Вроде, цифры рейтингов схожи, но размеры аудиторий у игры абсолютно разные.