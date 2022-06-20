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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы симулятора охотника theHunter Call of the Wild анонсировали симулятор рыбалки Call of the Wild The Angler
Почему-то некоторые разработчики никак не могут обойтись без «Call of».
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Игры всякие нужны, игры всякие важны, даже если они на первый взгляд кажутся нелепыми и полностью лишёнными смысла. Так, сегодня студия Expansive Worlds, получившая широкую известность в крайне узких кругах благодаря своему симулятору охотника theHunter Call of the Wild, представила вниманию общественности ещё один симулятор добывания пищи в дикой природе, но на этот раз речной или озерной рыбы. Встречаем, Call of the Wild The Angler.

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Согласно заявлениям разработчиков, в Call of the Wild The Angler перед игроками откроются обширные возможности, связанные с рыбной ловлей. Вы сможете собрать огромную коллекцию удочек, катушек, наживок и прочей экипировки, без которой настоящий рыбак даже не подумает выходить из дома.

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Допускается как одиночное, так и совместное прохождение с участием до двенадцати друзей. Релиз состоится в этом году на PC в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store.

#expansive worlds #call of the wild the angler
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