Почему-то некоторые разработчики никак не могут обойтись без «Call of».

Игры всякие нужны, игры всякие важны, даже если они на первый взгляд кажутся нелепыми и полностью лишёнными смысла. Так, сегодня студия Expansive Worlds, получившая широкую известность в крайне узких кругах благодаря своему симулятору охотника theHunter Call of the Wild, представила вниманию общественности ещё один симулятор добывания пищи в дикой природе, но на этот раз речной или озерной рыбы. Встречаем, Call of the Wild The Angler.

реклама

Согласно заявлениям разработчиков, в Call of the Wild The Angler перед игроками откроются обширные возможности, связанные с рыбной ловлей. Вы сможете собрать огромную коллекцию удочек, катушек, наживок и прочей экипировки, без которой настоящий рыбак даже не подумает выходить из дома.

анонсы и реклама RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -45000р на 6800XT ASUS 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Допускается как одиночное, так и совместное прохождение с участием до двенадцати друзей. Релиз состоится в этом году на PC в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store.