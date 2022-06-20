Но будет ли, на что там смотреть?

Проводимые компанией Sony мероприятия State of Play можно охарактеризовать как «Пан или пропал»: в зависимости от программы мероприятие становится либо одной большой пустой тратой времени, либо источником огромного количества информационных поводов. В начале июня Sony провела удачную State of Play, однако на этом презентации игр компании и её партнёров не закончились, и, согласно сведениям авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, уже на следующей неделе пройдёт ещё одно мероприятие.

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Что входит в программу мероприятия, пока неизвестно, но Хендерсон считает, что на грядущей State of Play покажут God of War Ragnarok и крупное обновление Gran Turismo 7. По крайней мере, соответствующими прозрачными намёками делились соответствующие разработчики. Там же, по всей видимости, продемонстрируют и успевший наделать шума в Сети новый контроллер DualSense.