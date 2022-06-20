Энтузиасты продолжают баловаться с инструментарием Unreal Engine 5, который недавно стал доступен всем желающим в полноценном виде. За это время люди, обладающие завидным количеством свободного времени, которое больше не на что потратить, что только не «отремейчили». Сегодня очередь дошла до Grand Theft Auto III — возможно, не такой культовой на просторах СНГ, как Vice City и San Andreas, но всё же весьма важной части так называемой 3D-трилогии.
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Как видим, авторы видео поработали над воссозданием Клода, а также воспроизвели достаточно правдоподобные локации. Что выглядит крайне сомнительно, так это местная система освещения: эффект «засвета» здесь явно лишний и во многом портит картинку.
Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить, что Rockstar подтвердила факт работы над следующей частью серии Grand Theft Auto. Никаких подробностей пока нет, поэтому не стоит исключать, что «новинкой» станет что-то, что полностью расходится с представлениями геймерского сообщества.