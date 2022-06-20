Нужно... Больше... Света…

Энтузиасты продолжают баловаться с инструментарием Unreal Engine 5, который недавно стал доступен всем желающим в полноценном виде. За это время люди, обладающие завидным количеством свободного времени, которое больше не на что потратить, что только не «отремейчили». Сегодня очередь дошла до Grand Theft Auto III — возможно, не такой культовой на просторах СНГ, как Vice City и San Andreas, но всё же весьма важной части так называемой 3D-трилогии.

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Как видим, авторы видео поработали над воссозданием Клода, а также воспроизвели достаточно правдоподобные локации. Что выглядит крайне сомнительно, так это местная система освещения: эффект «засвета» здесь явно лишний и во многом портит картинку.

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Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить, что Rockstar подтвердила факт работы над следующей частью серии Grand Theft Auto. Никаких подробностей пока нет, поэтому не стоит исключать, что «новинкой» станет что-то, что полностью расходится с представлениями геймерского сообщества.