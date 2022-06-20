В середине мая в продажу наконец-то поступила мобильная версия сверхпопулярной королевской битвы Apex Legends. Как и следовало ожидать, портативная версия игры пошла по следам своей старшей сестры и привлекла внимание огромного количества пользователей. По статистике ресурса AppMagic, за первый месяц Apex Legends Mobile смогла заработать более десяти миллионов долларов. Отдельные издания упоминают про $12,4 млн, ссылаясь при этом на всё тот же AppMagic, но на самом сайте отчётливо указано «более 10 млн».
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Наибольший вклад в дело процветания Apex Legends Mobile с финансовой точки зрения внесли США и Япония — на эти страны приходятся 36 % и 35 % выручки соответственно. Таиланд, Англия и Франция делят между собой 4 %, 2 % и 2 % соответственно, ну а оставшиеся 21 % приходятся на другие государства вместе взятые.
Важно понимать, что хоть перед нами и внушительные показатели выручки, но во временном выражении они неизбежно «проседают». Так, например, первые пять миллионов долларов, то есть, половину от нынешней суммы, Apex Legends Mobile заработала за первую неделю. Вторые пять миллионов игра зарабатывала уже три с лишним недели.