Неделю назад состоялся релиз мобильной версии королевской битвы Apex Legends. Учитывая фантастический успех «большой» версии проекта, логично было предположить, что и на мобильных устройствах, как на куда более распространённых в мире аппаратах для гейминга, игру ждёт большой успех. Что ж, первые результаты уже начали поступать: согласно сведениям аналитической фирмы Sensor Tower, за первые семь дней Apex Legends Mobile удалось заработать $4,8 млн на устройствах под управлением Android и iOS.
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Хотя данный показатель, безусловно, вызывает один сплошной восторг, нельзя не отметить, что Call of Duty Mobile — главный конкурент Apex Legends Mobile — за аналогичный период времени в октябре 2019 года заработал втрое больше — 14,8 млн долларов.
Почти половина (44 %) всей выручки Apex Legends Mobile приходится на США. На втором и третьем местах Япония и Таиланд.