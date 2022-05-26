Что вполне можно назвать превосходным результатом.

3070 Ti за копейки - надо брать

3070 Ti за копейки - надо брать

RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля

RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля

Неделю назад состоялся релиз мобильной версии королевской битвы Apex Legends. Учитывая фантастический успех «большой» версии проекта, логично было предположить, что и на мобильных устройствах, как на куда более распространённых в мире аппаратах для гейминга, игру ждёт большой успех. Что ж, первые результаты уже начали поступать: согласно сведениям аналитической фирмы Sensor Tower, за первые семь дней Apex Legends Mobile удалось заработать $4,8 млн на устройствах под управлением Android и iOS.

реклама

Хотя данный показатель, безусловно, вызывает один сплошной восторг, нельзя не отметить, что Call of Duty Mobile — главный конкурент Apex Legends Mobile — за аналогичный период времени в октябре 2019 года заработал втрое больше — 14,8 млн долларов.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке -40% на 3080 Gigabyte Aorus 3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде -50000р на 3080 ASUS RTX 3080 RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде -70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU 3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

Почти половина (44 %) всей выручки Apex Legends Mobile приходится на США. На втором и третьем местах Япония и Таиланд.