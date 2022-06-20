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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
«ВКонтакте» анонсировала Vmoji — виртуальный аватар пользователя, работающий в связке с технологией распознавания лиц
У разработчиков большие планы на эту технологию.
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Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» анонсировала Vmoji — виртуальный аватар пользователя, который будет работать в связке с технологиями распознавания лиц и генеративных ML-моделей. Новую функцию анонсировал технический директор Александр Тоболь в рамках ПМЭФ-2022.

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Применяя собственный креативный стиль отрисовки, нейросети дают возможность моделировать аватар таким образом, чтобы изображение персонажа было максимально похоже на человека, распознанного на фотографии. Разработчики уверяют, что сам аватар будет создаваться «максимально просто», с помощью собственных технологий «ВКонтакте». Для этого нужно только загрузить фотографию или сделать «селфи».

По мнению представителей команды поддержки соцсети, виртуальные аватары помогут разнообразить общение, самовыражаться в онлайне и делиться эмоциями с друзьями, чувствовать себя ближе к собеседникам. Также виртуальные аватары будут доступны не только внутри сервисов социальной сети, но и в других продуктах экосистемы VK. Соцсеть планирует запустить функцию в ближайшем будущем.

Александр Тоболь, технический директор «ВКонтакте»:

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«ВКонтакте — это место встречи друзей, коллег, место для новых знакомств и самовыражения. Мы планомерно наращиваем функциональность и технологии нашей платформы, чтобы стирать барьеры и предоставлять людям возможность чувствовать полноценную близость при общении через интернет, даже если собеседники находятся за сотни километров друг от друга. Новый цифровой аватар — это первый шаг в построении виртуальной вселенной “ВКонтакте”. Он станет проводником в новый мир и поможет стереть границы между людьми. Также в будущем аватар сможет заменить пользователя во время видеоконференций, если, к примеру, качество сети не позволяет передать видеоизображение. Вдобавок в виртуальной вселенной “ВКонтакте” появятся решения на базе технологий NFT».

#вконтакте #отечественное по #vk
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