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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: в России готовят «план спасения» отечественных разработчиков игр
Интересно, как можно спасти индустрию, полностью завязанную на западных сервисах, в сути являющихся монополистами?
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Издание «Коммерсантъ» сообщило, что в российских властных кругах обсуждается тема поддержки отечественной видеоигровой промышленности, которая серьёзно пострадала после введения западным сообществом так называемых санкций, в том числе отрезавших российских девелоперов от своих площадок и вставивших им палки в колёса в вопросе оплаты сервисов и вывода заработанных средств.

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Согласно источникам «Коммерсанта», тема видеоигр и необходимости поддержки соответствующей индустрии в России возникла в рамках сессии «Цифровое право и кибербезопасность в контексте игровой индустрии» на ПМЭФ-22. Правительство рассматривает возможные меры поддержки, которые могут включать в себя льготные предложения по распространению своих товаров в российских магазинах приложений, а также обеспечить беспроблемный выход соответствующей продукции на внешний рынок.

Внешний рынок, по словам заместителя гендиректора по правовым вопросам АНО «Институт развития интернета» Бориса Едидина, необходим потому, что игровая индустрия устроена таким образом, что внутреннего рынка для её адекватного функционирования в принципе не хватит. Более 80 % прибыли отечественных разработчиков игр формировалось за рубежом.

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Вдобавок отрасль могут перевести на льготную систему налогообложения, однако, по словам главы комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александра Журавлёва, в стране пока не готова соответствующая правовая база, на основе которой находящиеся в разработке видеоигры могут претендовать на льготы.

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