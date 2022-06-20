Есть даже анимированные аватары.

Команда поддержки мессенджера Telegram объявила о запуске платной премиум-подписки на свой сервис. Соответствующая информация появилась на официальном сайте программы. Платная подписка предоставляет пользователям возможность расширить набор функций Telegram, сделав использование мессенджера более комфортным.

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Сама премиум-подписка так и называется — Telegram Premium. После её оформления практически все лимиты в приложении увеличиваются вдвое. Подписчики смогут загружать файлы объёмом до 4 Гбайт скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, а также использовать дополнительные инструменты для управления чатами.

У Telegram Premium есть и другие полезные функции, среди них есть:

уникальные стикеры и реакции;

расшифровка голосовых сообщений;

отключение рекламы;

отсутствие ограничений на загрузку файлов;

возможность добавить в избранное до 10 стикеров;

возможность закрепить до 10 часов (обычно можно закрепить только 5 чатов);

расширенные возможности по управлению чатами;

анимированные аватары;

значок премиум-подписчика и новые иконки приложения.

Команда поддержки Telegram заверила, что в будущем у премиум-пользователей появятся и другие эксклюзивные возможности. Но такие возможности будут по-прежнему открываться для всех пользователей.

В текущее большое обновление для Telegram разработчики включили более 100 исправлений и улучшений для мобильных и компьютерных версий приложения. Исправлены ошибки, ускорена работа мессенджера, доработаны некоторые функции.

Обладатели последних моделей iPhone и iPad смогут насладиться значительно более плавными анимациями (со скоростью 120 кадров в секунду). Что до владельцев Android-устройств, то они смогут заметить, как повысилось качество аудио и видео в голосовых и видеосообщениях, а также смогут менять иконку приложения на главном экране телефона, очищать сразу весь список недавних стикеров и переводить записи других пользователей в разделе «О себе» и описания чатов.

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На отдельной странице официального сайта Telegram актуальная цена подписки не указывается, но недавно появилась информация из App Store о ежемесячной плате в размере 449 рублей.