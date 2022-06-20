Ситуация с доступностью Alice Madness Returns напоминает Чеширского кота: захотел — испарился, захотел — появился. Вот уже несколько раз подряд игра то появляется, то исчезает из Steam: в последний раз она вернулась в продажу около четырёх месяцев назад, и вот, сегодня внимательные пользователи сообщать, что проект опять недоступен для приобретения.
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Если проследовать на Steam-страницу Alice Madness Returns, то она, несмотря на то, что издателем игры выступила Electronic Arts, откроется с российского IP-адреса, благодаря чему мы можем увидеть предупреждающую табличку со словами «По запросу издателя продукт больше не продаётся в Steam».
Что опять случилось с «Алисой», в какую кроличью нору она в очередной раз упала, остаётся загадкой. Как считает геймдизайнер Alice Madness Returns, мы имеем дело с ошибкой, в результате чего EA вместо игры Akaneiro удалила из Steam все проекты от Spicy Horse Games. Что же случилось на самом деле, узнаем уже в ближайшее время. Наверное.