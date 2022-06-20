Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Alice Madness Returns опять пропала из продажи в Steam
Уже сбились со счёта, в который раз.
анонсы и реклама
3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
3070 Ti за 80 тр в Регарде

Ситуация с доступностью Alice Madness Returns напоминает Чеширского кота: захотел — испарился, захотел — появился. Вот уже несколько раз подряд игра то появляется, то исчезает из Steam: в последний раз она вернулась в продажу около четырёх месяцев назад, и вот, сегодня внимательные пользователи сообщать, что проект опять недоступен для приобретения.

реклама

Если проследовать на Steam-страницу Alice Madness Returns, то она, несмотря на то, что издателем игры выступила Electronic Arts, откроется с российского IP-адреса, благодаря чему мы можем увидеть предупреждающую табличку со словами «По запросу издателя продукт больше не продаётся в Steam».

анонсы и реклама
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-45000р на 6800XT ASUS
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Что опять случилось с «Алисой», в какую кроличью нору она в очередной раз упала, остаётся загадкой. Как считает геймдизайнер Alice Madness Returns, мы имеем дело с ошибкой, в результате чего EA вместо игры Akaneiro удалила из Steam все проекты от Spicy Horse Games. Что же случилось на самом деле, узнаем уже в ближайшее время. Наверное.

#alice madness returns
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Уникальный экшен Alice: Madness Returns вернулся в Steam после многих лет отсутствия
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 самых популярных SSD объемом 1 ТБ в июне 2022 года
29
Обзор ультратонкой оптической клавиатуры Keychron K7 65%
56
Биткоин может упасть до нуля – что будет с курсом криптовалюты летом 2022 года
20
10 увлекательных казуальных и логических игр для наших родителей
1
Мои впечатления от игры Xenus: Точка кипения. Часть 1
14
Биткоин во время ковид-кризиса 2020 и сегодня: сходства и различия, перспективы восстановления
23
Во время криптолихорадки 2021 года майнеры купили видеокарт на $15 млрд, но цены снижаются медленно
2
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 4
4

Сейчас обсуждают

SVG4K
14:27
Чет шляповато. Моноблочно надо было, блок питания спаять плоский из нескольких тонких, оребрение на боку сбацать и турбинным вентилем охладить, стало бы 4 см и немного побольше - зато один блок. А так...
Энтузиаст создал свою PS5 Slim толщиной 2 см с медным корпусом и водяным охлаждением
Slabachok
14:25
Пропущу это поколение, жду возобновления производства "Руссо-балт"
Новые современные "Жигули" будут собираться под контролем китайских экспертов машиностроения
D3m0n
14:22
raid0? Наркоман штоле? Сразу данные в /dev/null отправь, раз не нужны.
10 самых популярных SSD объемом 1 ТБ в июне 2022 года
felsher 03
14:18
Что за выбор популярности? Просто других терабайтников в ситилинке небыло?)
10 самых популярных SSD объемом 1 ТБ в июне 2022 года
SVG4K
14:14
Ниче не выйдет, я собирал в свое время три терабайтных винта в рейд-0, получил прирост только линейных скоростей, а в рандоме ухудшилось, так что не зная броду не пишите че попало. Любой отстойный ССД...
10 самых популярных SSD объемом 1 ТБ в июне 2022 года
Зеновий Радеонович
14:14
Еще бы. Если рендерить в низком разрешении, то карта напрягается меньше чем в родном.
Цена RTX 3080 Ti снизилась до 100 000 руб на фоне обвала эфира
Расул Халилов
14:13
19% показал в последнем поколении
RTX 3080 Ti продаются за 107 000 рублей из-за падения криптовалют
Зеновий Радеонович
14:12
ага, от майнинга они только здоровее становятся. 1080Ти это уже даже не мидл. Нахер эта прожарка за 30к не понятно.
Цена RTX 3080 Ti снизилась до 100 000 руб на фоне обвала эфира
Сергей Хомич
14:05
Могу скачать образ с сайте мйкрасофт если кому надо, мне не жалко. Беларусь вроде не банили
Россияне сообщают о невозможности загрузки Windows 10 с официального сайта Microsoft
Артём Николаев
14:05
Мне нравится покупать дёшево и продавать дорого, а не платить x3 за +30%. По компьютерному железу оптимально жить с отставанием от пика прогресса на пару лет. Разница в скорости мизер, но гораздо деше...
Первую видеокарту Intel Arc A380 с нестандартным дизайном разобрали — схема VRM 2+1
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем