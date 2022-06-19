И ему почему-то не стыдно. Хотя игру таки удалил.

В начале июня новозеландский стример Quin69 поставил перед собой цель во что бы то ни стало получить «легендарный» (пятизвёздный) самоцвет в Diablo Immortal, чтобы проверить, насколько в новинке на самом деле агрессивная и непрощающая система монетизации. Спустя короткое время и несколько тысяч долларов выяснилось, что иначе как казино «Три Бобби Котика» местную монетизацию не назвать: потратив около четырёх тысяч долларов США стример добиться поставленной задачи не смог. Тем не менее, Quin69 пошёл дальше и продолжил «донатить», решив пойти до «победного» конца. И вот, желаемое наконец-то свершилось.

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Спустя несколько недель игрового процесса и впустую потраченных 24 995 новозеландских долларов (около 17 тысяч долларов США) герою нашего времени таки удалось выбить желаемый ресурс в виде пятизвёздного самоцвета.

Важно помнить, что шанс на выпадение пятизвёздного самоцвета составляет менее 0,05 % (нуля целых пяти сотых процента), а учитывая, что без вливания настоящих денег игроки ограничены лишь несколькими использованиями Древних порталов в месяц, то на честное получение данного самоцвета может потребоваться не один год.

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Добившись поставленной задачи, Quin69 с чистой совестью удалил Diablo Immortal. Осуждать стримера не стоит. Во-первых, он наглядным примером показал, что система монетизации в Diablo Immortal не выдерживает никакой критики. Во-вторых, если человеку легко достаются столь серьёзные деньги, с которыми не жалко расстаться ради какой-то видеоигры, то за него можно только по-человечески порадоваться.