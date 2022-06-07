Экий Вы, сударь, простофиля. Даже удовольствия от потраченных денег не получили.

Diablo Immortal сразу после релиза оказалась в центре скандала, связанного с местной системой монетизации. Да, технически в Diablo Immortal можно играть без вложений копейки реальных денег, однако сам факт того, что в местном внутриигровом магазине можно покупать увеличители шансов на выпадение выскоуровневого «шмота», ввёл геймеров в состояние, близкое к ярости. Сегодня в копилку причин негативно относиться к системе монетизации новинки добавилась новая.

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Так, стример Quin69 провёл то, что он назвал «исследованием монетизации» Diablo Immortal. Задача заключалась в следующем: «донатить» до тех пор, пока не будет получен хотя бы один самоцвет высшего уровня. Выяснилось, что либо Quin69 крайне невезучий, либо местная система монетизации, мягко говоря, неадекватная. Сами посудите: стример потратил в игре 7 100 новозеландских долларов (примерно четыре тысячи долларов США), так и не получив желаемого внутриигрового ресурса.

Зрители Quin69 уже сами начали критиковать стримера за то, что он вкладывает столь большие суммы денег в мобильную игру, которую многие уже справедливо сравнивают с доильным аппаратом. В своё оправдание Quin69 заявил, что и сам не планировал «донатить» в Diablo Immortal, но впоследствии для него это стало «делом принципа». Проще говоря, Blizzard удалось «развести» как минимум одного пользователя на бессмысленную трату денег.

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В связи с этим неудивительно, что в некоторых странах, в частности, в Бельгии и Нидерландах, открыто выступающих против элементов азартной игры в видеоиграх, Diablo Immortal недоступна. Иначе как казино «Три топора» всё это назвать попросту невозможно.