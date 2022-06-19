Достаточно модная в современном игропроме опция, надо сказать.

За последние годы в видеоиграх сформировалось негласное правило, по которому новинки следует оснащать функцией «Новая игра +», подразумевающей повторное прохождение проекта, но с уже ранее разблокированным оружием и «прокачанным» персонажем (где это применимо). Не всегда почему-то девелоперам удаётся внедрить данную функцию сразу ко дню релиза, и в случае с Shadow Warrior 3, например, игре потребовалось почти полностью растерять весь свой «онлайн», прежде чем долгожданная опция была применена к игре перед началом выходных.

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Как и в других играх с соответствующей функциональностью, в Shadow Warrior 3 «Новая игра +» позволяет начать любой уровень игры вместе со всем оружием. Новые «стволы», разбросанные по карте, подбирать всё равно можно, но в этом случае они будут служить просто средством пополнения боезапаса.

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Вместе с тем при запуске «Новой игры +» будут активироваться особые испытания, с помощью которых игроки смогут зарабатывать так называемые очки воина, которые можно потратить на покупку особых обликов для оружия.