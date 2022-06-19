Теперь известно, в чём была загвоздка. И да — вовсе не в том, о чём все подумали.

Современное сообщество, будучи из-за отсутствия страшных потрясений крайне изнеженным и обидчивым на всё подряд, во многом видит оскорбительный контент. Нужно ли объяснять, что недавнее исчезновение из Steam тактического шутера Ready or Not, в котором существует в том числе миссия про последствия стрельбы в ночном клубе, было связано именно с данным фактом, а также с участившимися случаями расстрелов психами мирных жителей в Соединённых Штатах? Впрочем, на самом деле всё оказалось куда прозаичнее: шутер довольно быстро вернулся в продажу, и вот, в чём причина.

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По словам разработчиков, на самом деле произошедшее связано с вероятностью нарушения авторских прав, в результате чего было принято решение снять Ready or Not с продажи, убрать из неё весь потенциально спорный контент, и после принятых мер вернуть игру обратно.

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Почему надо было это делать без предупреждения, в результате чего возникло море недопонимания, вопрос, конечно, хороший и правильный. Возможно, девелоперы нам что-то недоговаривают, потому что, опять же, правда может быть весьма неприятной. А от всего неприятного современных геймеров надо оберегать; а то мало ли что.