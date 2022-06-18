Здравый смысл таки возобладал? Или просто скрыли неудобные сведения?

На днях стало известно, что Overwatch 2 выйдет в свет в начале октября (в так называемом раннем доступе) и будет распространяться по условно-бесплатной модели. Вместе с тем Blizzard сообщила, что второй этап бета-тестирования проекта стартует 28 июня. Спустя несколько дней, однако, в официальной новостной заметке на сайте Overwatch появилось уведомление о том, что сыграть в «бету» смогут все, кроме жителей России, Беларуси и Китая.

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Данное обстоятельство, учитывая, что Activision Blizzard приостановила дальнейшие продажи своих игр в России и Беларуси, с одной стороны, выглядит закономерным, а с другой, учитывая, что Overwatch 2 заменит собой оригинальную игру, за которую в своё время игроки заплатили немалые деньги, может рассматриваться как «кидок».

По всей видимости, в Blizzard что-то поняли, поскольку сегодня внимательные фанаты Overwatch начали сообщать, в том числе и в нашу редакцию, о том, что компания удалила упоминание недоступности следующей «беты» Overwatch 2 в вышеуказанных странах.

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Пока что непонятно, как на это реагировать. То ли в Blizzard решили пересмотреть своё отношение к одному из крупнейших европейских игровых рынков, то ли просто скрыли информацию, чтобы никого ею не раздражать. Как бы то ни было, истину узнаем 28 июня, когда начнётся бета-тестирование. Пока что можно оставить на сайте Overwatch заявку на участие, которая формально принимается, но будет ли она исполнена, опять же, узнаем через десять суток.