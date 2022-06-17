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Новости Software Игнатий Колыско
Новые подробности Overwatch 2: свежая короткометражка, регулярный выпуск контента и грядущий бета-тест без России и Беларуси
А ещё без русского языка и без лутбоксов. Как тебе такое, Джефф Каплан?
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Компания Blizzard провела 16 июня трансляцию, посвящённую грядущему условно-бесплатному шутеру Overwatch 2. Разработчики поделились планами по развитию проекта, рассказали о новом контенте и сообщили кое-что насчёт грядущего бета-тестирования, которое стартует 28 июня.

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Игра, как мы помним, выходит 4 октября и будет доступна в условно-бесплатном формате. В момент релиза в клиенте стартанёт первый сезон, который будет снабжён шестью новыми картами, дополнительным режимом игры, более 30 новыми обликами, одним «мифическим» скином и тремя новыми героями. Двух мы уже видели: Соджорн и Королева Стервятников. В скором времени Blizzard представит третьего героя.

Система поставки нового контента в Overwatch 2 будет ровно такой же, как и в других условно-бесплатных шутерах. То есть, разделение на сезоны — это новая реальность для шутера от Blizzard. А про классические «лутбоксы» можно забыть. Второй сезон начнётся 6 декабря, тогда же в игре появится новый «танк», ещё одна карта, около 30 обликов и обязательный боевой пропуск для разблокировки улучшенной версии наград.

Разработчики из Blizzard собираются добавлять в Overwatch 2 новый контент, героев и карты в каждом новом сезоне, продолжительность которого составит 9 недель. В запасе у команды разработки уже есть два героя поддержки и один танк, которые должны появиться в будущих сезонах. А вот PvE-контента придётся подождать аж до 2023 года.

«Мифический» облик в иерархии всех обликов будет занимать почётное первое место — он будет считаться круче «легендарного». Новые топовые скины для героев можно будет персонализировать. В случае с тем же Гензи игрок сможет изменять внешний вид маски. Ещё игрокам придётся приготовится к тому, что в Overwatch 2 косметических предметов станет больше. Появятся баннеры и брелоки на оружие, которые можно будет заработать во время прохождения шкалы прогресса «боевого пропуска».

PvE-контент, как и предполагалось, будет сильнее развивать историю вселенной Overwatch и конкретных героев. Игроки в рамках миссий смогут побывать на родине тех или иных агентов, узнав про них что-нибудь новенькое.

Наконец, в рамках стрима по Overwatch 2 состоялась премьерный показ короткометражки о новой героине, «танке» по имени Junker Queen («Королева Стервятников»). Желающие также могут познакомиться с историей героини, которая рассказана в другом видео. Но сразу хотим предупредить: на русском языке эти ролики доступны не будут. Официальный YouTube-канал с видеоматериалами по Overwatch 2 уже несколько месяцев как заброшен и в ближайшие месяце ситуация точно не изменится.

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Есть и другая грустная новость для поклонников Overwatch. Дело в том, что второй этап тестирования Overwatch 2 не будет доступен в России, Беларуси и Китае. Скорее всего, проект не будет официально доступен 4 октября на ПК и консолях в перечисленных странах.

#blizzard #overwatch 2
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