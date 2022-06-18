В начале июня разработчики из Flying Wild Hog наконец-то собрались с силами и огласили точную дату выхода своего фантастического вестерна Evil West. Игра выйдет 20 сентября, однако реальность была такова, что с демонстрацией геймплея Evil West ситуация обстояла крайне печальным образом: кадров было мало, и их ценность для конечного пользования стремилась к нулю. Сегодня это безобразие было исправлено: издание IGN, пользуясь своим беспрецедентным влиянием и связями с разработчиками, опубликовало эксклюзивный 10-минутный видеоролик с демонстрацией игрового процесса новинки.
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Напомним, что в Evil West мы играем за истребителя нечисти по имени Джесси Реньте, которому предстоит бороться с вурдалаками, ожившими покойниками и прочими неприятностями, и всё это — в сеттинге Дикого Запада. В арсенале Реньте обширный выбор различных средств для выполнения задач: от стандартного огнестрельного оружия и различных колющих и рубящих предметов до огнемётов и электрических перчаток.
При желании Evil West можно будет проходить как в одиночку, так и в компании с другом. Возможно, даже не одним.