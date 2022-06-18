Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Журналисты показали 10 минут геймплея фантастического вестерна Evil West от авторов Shadow Warrior
Тут на удивление есть, на что посмотреть.
анонсы и реклама
3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70
3070 Ti за 80 тр в Регарде

В начале июня разработчики из Flying Wild Hog наконец-то собрались с силами и огласили точную дату выхода своего фантастического вестерна Evil West. Игра выйдет 20 сентября, однако реальность была такова, что с демонстрацией геймплея Evil West ситуация обстояла крайне печальным образом: кадров было мало, и их ценность для конечного пользования стремилась к нулю. Сегодня это безобразие было исправлено: издание IGN, пользуясь своим беспрецедентным влиянием и связями с разработчиками, опубликовало эксклюзивный 10-минутный видеоролик с демонстрацией игрового процесса новинки.

реклама

Напомним, что в Evil West мы играем за истребителя нечисти по имени Джесси Реньте, которому предстоит бороться с вурдалаками, ожившими покойниками и прочими неприятностями, и всё это — в сеттинге Дикого Запада. В арсенале Реньте обширный выбор различных средств для выполнения задач: от стандартного огнестрельного оружия и различных колющих и рубящих предметов до огнемётов и электрических перчаток.

анонсы и реклама
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-45000р на 6800XT ASUS
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

При желании Evil West можно будет проходить как в одиночку, так и в компании с другом. Возможно, даже не одним.

#flying wild hog #evil west
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Фантастический вестерн Evil West от создателей Shadow Warrior выйдет в свет этой осенью
Видео: геймплейный трейлер самурайского боевика Trek to Yomi, релиз которого состоится уже сегодня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Радиаторы на VRM материнской платы - даем второй шанс при апгрейде своего ПК
102
Как действовать в случае поломки видеокарты, находящейся на гарантии
11
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
7
Полицейское кино: Эдди Мёрфи возвращается в Беверли-Хиллз
9
Высокая цена за компактность и неизбежные компромиссы - выбираем ITX корпус
78
Kingston KVR29N21D8/32: Разгоняю 64GB ОЗУ на системах AMD (AM4, B450) / Intel (LGA1200, B560)
15
Запоздалый мини-отзыв Amazon Kindle Paperwhite 2015 - верный спутник на долгие годы
49
«Черепаховый» Нью-Йорк: Месть Шреддера. Новая игра по Черепашкам-ниндзя
5
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 3
+
10 увлекательных казуальных и логических игр для наших родителей
+

Сейчас обсуждают

Муж_ЗАГЛOТА
15:49
))))
Высокая цена за компактность и неизбежные компромиссы - выбираем ITX корпус
Муж_ЗАГЛOТА
15:48
вы пытаетесь не приложив усилий, все собрать, как есть -> ИТОГ печальный! Воет, перегревается и уходит в небытие!!! но я не рукожоп!!! почитайте, что за редкий сокет 2011 у той материнки, что я выложи...
Высокая цена за компактность и неизбежные компромиссы - выбираем ITX корпус
wwr222
15:46
А у него что-то вообще есть? Кроме расстройств личности?
Высокая цена за компактность и неизбежные компромиссы - выбираем ITX корпус
mistergrim
15:45
Какой? ALT или Astra?
Россияне сообщают о невозможности загрузки Windows 10 с официального сайта Microsoft
warmuza
15:45
для тупых: за качество картинки отвечают игроделы, а не картёжники
Инсайдер назвал предполагаемые лимиты энергопотребления GPU видеокарт GeForce RTX 40
Xardazzz
15:45
торрент наше всё.
Россияне сообщают о невозможности загрузки Windows 10 с официального сайта Microsoft
warmuza
15:44
очередное враньё
Инсайдер назвал предполагаемые лимиты энергопотребления GPU видеокарт GeForce RTX 40
warmuza
15:44
очень много полок под соления
Рогозин показал на видео уникальные кадры из "подземелья" космодрома Восточный
warmuza
15:43
Удачного полёта, зелот, не обоссы себе макушку в невесомости.
Первый полет российских космических туристов на МКС будет по карману "очень обеспеченным русским"
Ultimauser
15:42
Почему не в недвижке? Ну или не в золоте на крайний случай?
Инсайдер назвал предполагаемые лимиты энергопотребления GPU видеокарт GeForce RTX 40
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем