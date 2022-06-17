И это официально.

Незадолго до релиза битемап-боевика Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge пользователи Steam заметили, что из описания игры был удалён русский язык. Учитывая крайне напряжённую геополитическую обстановку в мире, игроки, в чём их обвинять совершенно нельзя, нехорошо подумали о разработчиках из Tribute Games. К счастью, выяснилось, что с головой у представителей студии всё в полном порядке: сегодня разработчики сообщили, что русский язык в игре будет, но несколько позже.

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Согласно опубликованному разработчиками комментарию, изначально упоминание поддержки русского языка в Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge было просто стандартной заглушкой. Авторы игры извинились за доставленные неудобства, пообещав, что русская локализация появится в игре «после релиза».

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Конкретных сроков разработчики не назвали, но наверняка задержка не будет фатально долгой. Сама игра уже доступна для прохождения, так что если отсутствие локализации и необходимость «танцевать с бубном» ради покупки игры в Steam не являются для вас останавливающими факторами, то уже можно приступать.