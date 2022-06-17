Исполнив тем самым своё намерение.

Эпопея с банкротством российской «дочки» Google продолжается с двадцатых чисел марта, когда подразделение компании «предвидело» собственное банкротство в связи с невозможностью исполнения денежных обязательств. В середине мая компания инициировала соответствующую процедуру, а вчера, 16 июня, как передаёт «Интерфакс», подала соответствующее заявление в Арбитражный суд Москвы.

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Как передаёт пресс-служба Google, после ареста в конце мая счетов российского подразделения компании, функционирование российского офиса, сохранение сотрудников и оплаты их труда стало невозможным.

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При этом все сервисы компании, включая сам поисковик, почту, YouTube, Google Maps и другие продолжат работать в России.