Но они не коснутся «исключительных» сотрудников.

Агентство Bloomberg подвело итоги выступления Илона Маска (Elon Musk) перед коллективом Twitter по видеоконференцсвязи в свете предстоящей сделки по покупке социальной сети миллиардером за $44 млрд. К слову, на мероприятии он не стал обсуждать вопрос о сохранении у него твёрдых намерений довести сделку до конца. По всей видимости, миллиардер счёл это само собой разумеющимся.

реклама

Источник изображения: The Verge

На вопрос о возможных сокращениях штата Twitter ответил уклончиво, но пояснил, что компания нуждается в финансовом оздоровлении и сейчас её расходы превышают доходы. При этом, как добавил Маск, «делающим исключительный вклад» сотрудникам Twitter нечего опасаться. Они же могут сохранить право работать удалённо, хотя сам Илон Маск является сторонником персонального взаимодействия сотрудников.

Количество ежедневных активных пользователей Twitter потенциальный владелец этой социальной сети хотел бы довести до 1 млрд, увеличив в четыре с лишним раза от существующего уровня. По поводу свободы слова Маск заявил, что пользователи могут выражать на страницах Twitter даже радикальные взгляды, но при условии, что они не будут продвигаться на первые строчки и не будут противоречить законам. Сам он считает общение на страницах Twitter интересной формой самовыражения – для него лично это интереснее, чем экспериментировать с причёской, например.

анонсы и реклама RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза -30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Подписки и реклама станут для Twitter важными источниками дохода, но Маск хотел бы избежать продвижения товаров ненадлежащего качества при помощи этой социальной сети. Подписку он готов использовать в качестве одной из мер верификации учётных записей пользователей, хотя обещал не злоупотреблять персональными данным клиентов. Возглавить Twitter в статусе генерального директора миллиардер не готов, но хочет сохранить за собой возможность влиять на деятельность компании.