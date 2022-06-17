Агентство Bloomberg подвело итоги выступления Илона Маска (Elon Musk) перед коллективом Twitter по видеоконференцсвязи в свете предстоящей сделки по покупке социальной сети миллиардером за $44 млрд. К слову, на мероприятии он не стал обсуждать вопрос о сохранении у него твёрдых намерений довести сделку до конца. По всей видимости, миллиардер счёл это само собой разумеющимся.
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На вопрос о возможных сокращениях штата Twitter ответил уклончиво, но пояснил, что компания нуждается в финансовом оздоровлении и сейчас её расходы превышают доходы. При этом, как добавил Маск, «делающим исключительный вклад» сотрудникам Twitter нечего опасаться. Они же могут сохранить право работать удалённо, хотя сам Илон Маск является сторонником персонального взаимодействия сотрудников.
Количество ежедневных активных пользователей Twitter потенциальный владелец этой социальной сети хотел бы довести до 1 млрд, увеличив в четыре с лишним раза от существующего уровня. По поводу свободы слова Маск заявил, что пользователи могут выражать на страницах Twitter даже радикальные взгляды, но при условии, что они не будут продвигаться на первые строчки и не будут противоречить законам. Сам он считает общение на страницах Twitter интересной формой самовыражения – для него лично это интереснее, чем экспериментировать с причёской, например.
Подписки и реклама станут для Twitter важными источниками дохода, но Маск хотел бы избежать продвижения товаров ненадлежащего качества при помощи этой социальной сети. Подписку он готов использовать в качестве одной из мер верификации учётных записей пользователей, хотя обещал не злоупотреблять персональными данным клиентов. Возглавить Twitter в статусе генерального директора миллиардер не готов, но хочет сохранить за собой возможность влиять на деятельность компании.