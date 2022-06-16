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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Стратегия Surviving the Aftermath получила первое крупное дополнение
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Постапокалиптическая стратегия Surviving the Aftermath в различных стадиях своего развития пребывает в продаже уже больше двух с половиной лет, однако только сегодня разработчики удосужились выпустить для него полноценное крупное дополнение под названием New Alliances. Новинка предлагается в Steam по цене в половину стоимости основной игры, поэтому хочется верить, что контента оно добавляет соответствующее количество.

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Аддон посвящён поиску и знакомству с другими выжившими в местном постапокалиптическом мире, и формированию с ними прочных союзов, которые поспособствуют выживанию человечества в новых неблагоприятных условиях. Строго говоря, под новую механику в New Alliances добавлены и новые угрозы, преодолеть которые в одиночку не удастся.

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К сожалению, Surviving the Aftermath оказалась на задворках игровой журналистики, в результате чего степень осведомлённости геймеров касательно данного проекта оказалась ниже плинтуса. Таким образом, последствия суровой реальности игра не пережила, уж простите за этот каламбур с названием проекта.

#surviving the aftermath
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