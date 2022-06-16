Вплоть до интерфейса и палитры.

Разработчики из студии New Blood Interactive анонсировали классическую ролевую игру, вдохновлённую первыми частями Fallout. Более того, за создание данного проекта действительно отвечают люди, которые в своё время поработали именно над Fallout 1 и 2, а также другими cRPG.

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Анонс состоялся в рамках мини-конференции New Blood 2022, которую и провела вышеупомянутая студия. Про саму игру известно очень мало, но скриншоты дают понять, что нас ждёт классический Fallout с его изометрией, узнаваемой «ржавой» палитрой, большими городами, странными персонажами и другими атрибутами.

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Когда состоится релиз — мы пока сказать не можем. Названия у анонсированной cRPG тоже пока нет. Среди целевых платформ, скорее всего, будет только ПК.