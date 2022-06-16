Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Epic Games Store раздают красочную головоломку Supraland
Не всё ж постоянно дорогие игры раздавать, верно?
анонсы и реклама
3070 MSI Gaming дешевле 80 тр
-30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
3070 Ti за 80 тр в Регарде
-46% на MSI Ventus 3070 Ti

За последние несколько лет четверги стали рутинными: каждую неделю в Epic Games Store проходят раздачи игр, и многие собрали на этих раздачах уже столь громадную игротеку, что на её прохождение не хватит целой жизни. Сегодня ещё одним проектом на виртуальной «полке» станет больше: в EGS стартовала раздача головоломки Supraland.

реклама

Занимательно, что сами разработчики Supraland описывают своё творение как некий гибрид Metroid, Portal и Zelda, ведь сюда входит как живописный мир, полный различных секретов и опасных чудищ, так и различные головоломки, решение которых критично для продвижения по сюжетной линии. По подсчётам разработчиков, Supraland хватит примерно на 12—25 часов прохождения. Чем вызван такой большой разброс в подсчётах, не уточняется.

анонсы и реклама
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
-45000р на 6800XT ASUS
3080 Ti MSI Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

На следующей неделе в EGS подарят Car Mechanic Simulator 2018 и A Game of Thrones The Board Game Digital Edition.

#epic games #epic games store
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Epic Games Store стартовала раздача Maneater — симулятора кровожадной акулы-людоеда
Новый сезон Fortnite: шароходы, прополка деревьев и скины Дарта Вейдера с Индианой Джонсом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин не ждать новые видеокарты GeForce RTX 4000, а остановиться на GeForce RTX 3000
78
Intel Xeon - целесообразность покупки или как собрать ПК по цене материнской платы на LGA1700
75
Тест прижимной пластины Thermalright LGA17XX-BCF - исправляем косяки Intel
132
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
2
Что выгоднее: купить криптовалюту на 1 000 000р или собрать ферму из видеокарт GeForce RTX 3080 Ti
26
О кино: «Рембо» ушел в отставку, «Нико» мигрировал в Россию - кто будет спасать мир
83
Prodeus: Doom с Kickstarterа
11
Обзор бюджетного процессорного кулера ID Cooling SE-214-XT
30
Радиаторы на VRM материнской платы - даем второй шанс при апгрейде своего ПК
22
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

skydan
19:09
Ниче, возьмем киев и сами доделаем
S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесена, игра выйдет к 2024 году и останется без русского языка
IRanPast
19:07
Сам раньше брал lg, теперь что-то переклинило и на асусе торчу. Гигабайта 32" хочу сейчас скинуть
Радиаторы на VRM материнской платы - даем второй шанс при апгрейде своего ПК
ахахах
19:04
руторку вон тоже постоянно блокируют,только сам сайт ещё с 2015 заблокирован навечно,бьют по впнам с торами,чтобы туда невойти было.Но как говорится на каждую кручёную жопу найдётся )(уй с винтом
Twitter заблокировал Дмитрия Рогозина за хейтспич в адрес Украины
IRanPast
19:03
Охренеть...
Радиаторы на VRM материнской платы - даем второй шанс при апгрейде своего ПК
Pavelshakh
19:03
Да конечно же фейк. Вот такие набегают в каждой теме и спамят, а сделать сами ничего толкового не могут. Вот ниже пример от шеши
Радиаторы на VRM материнской платы - даем второй шанс при апгрейде своего ПК
Каа
19:02
Это на одно ядро! На все 4!
Тест прижимной пластины Thermalright LGA17XX-BCF - исправляем косяки Intel
Игорь Виниченко
19:02
Это реал или фейк?
Радиаторы на VRM материнской платы - даем второй шанс при апгрейде своего ПК
Максим
19:01
кто-то ожидал иного от Григоровича?!
S.T.A.L.K.E.R. 2 снова перенесена, игра выйдет к 2024 году и останется без русского языка
ахахах
18:58
Украина-это советская республика была,ты вкурсе
Twitter заблокировал Дмитрия Рогозина за хейтспич в адрес Украины
ахахах
18:56
как говорится у России две беды,либералы и жиды
Twitter заблокировал Дмитрия Рогозина за хейтспич в адрес Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем