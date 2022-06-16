За последние несколько лет четверги стали рутинными: каждую неделю в Epic Games Store проходят раздачи игр, и многие собрали на этих раздачах уже столь громадную игротеку, что на её прохождение не хватит целой жизни. Сегодня ещё одним проектом на виртуальной «полке» станет больше: в EGS стартовала раздача головоломки Supraland.
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Занимательно, что сами разработчики Supraland описывают своё творение как некий гибрид Metroid, Portal и Zelda, ведь сюда входит как живописный мир, полный различных секретов и опасных чудищ, так и различные головоломки, решение которых критично для продвижения по сюжетной линии. По подсчётам разработчиков, Supraland хватит примерно на 12—25 часов прохождения. Чем вызван такой большой разброс в подсчётах, не уточняется.
На следующей неделе в EGS подарят Car Mechanic Simulator 2018 и A Game of Thrones The Board Game Digital Edition.