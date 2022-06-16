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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В популярном вампирском «выживаче» V Rising появилась русская локализация
Потому что иначе не дело.
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«Выживастик» V Rising, где на главных ролях выступают вампиры, продемонстрировала удивительную популярность даже несмотря на тот факт, что перед нами проект в раннем доступе, то есть, страшно далёкий от завершения и полноценного релиза. Игра поступила в продажу месяц назад, и вот, авторы соответствуют запросам и стремительно развивают своё творение.

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Сегодня, например, для V Rising вышло обновление, в котором помимо всего прочего появилась русская локализация. Выполнена она посредством субтитров. Вместе с русской в V Rising также появились турецкая, итальянская, польская, корейская и другие новые локализации. Очевидно, проект оказался интернационально популярным, и оставлять «диаспоры» без соответствующих локализаций в современном мире было бы проявлением неуважения к своим кормящим рукам.

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Развивать V Rising на просторах раннего доступа Steam планируют на протяжении года.

#v rising
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