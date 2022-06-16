В своё время Capcom анонсировала необычный динамичный боевик Exoprimal, в котором мы в роли супербойцов будущего сражаемся с динозаврами и другими доисторическими рептилиями. Несколько минут игрового процесса Exoprimal были продемонстрированы в рамках презентации Capcom в начале этой недели, но опубликованные тогда кадры были столь незначительными и короткими, что мы в редакции обошли соответствующий материал стороной.
реклама
Теперь по Сети стали распространяться расширенные демонстрации геймплея, и их уже не стыдно сделать основной для редакционной новостной заметки. Так, в нижеуказанном видео, продолжительность которого превышает 15 минут, можно ознакомиться с основными элементами игрового процесса Exoprimal, как то: использование оружия и особых способностей, в целом демонстрацию местной боевой системы, а также посмотреть на местных представителей «живности».
Релиз Exoprimal должен состояться в следующем году. Несмотря на свою несерьёзность, проект всё же принадлежит к классу премиальных, то есть, его необходимо будет приобрести за полную стоимость.