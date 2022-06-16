Вопрос: почувствовали ли это данные и без того не сильно популярные в России сервисы?

Так уж сложилось, что Twitter, Instagram* и Facebook* из-за своей неразумной политики были официально заблокированы на территории России; в особо запущенных случаях, которые мы отметили звёздочками, сервисы были инструментами для осуществления экстремистской деятельности. Facebook* и Twitter и раньше не были особо популярными в России, но после введения блокировок ситуация стала ещё более наглядной: согласно приведённой Минцифры статистике, три вышеуказанных сервиса потеряли 80 % российского трафика.

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Важно отметить, что приведённая Минцифры статистика касается трафика мобильных операторов, а именно — так называемой большой четвёрки («МТС», «Билайн», «Мегафон» и Tele2). Теоретически, данную статистику можно экстраполировать и на провайдеров домашнего интернета, однако некоторые наши читатели сообщают, что их кабельные провайдеры не исполняют постановлений Роскомнадзора, разрешая свободный доступ к формально заблокированным ресурсам.

Из иностранных сервисов первое место (18 %) в плане отечественного трафика с большим отрывом занимает YouTube. Сервис TikTok генерирует около 10 % трафика. В свою очередь, рост демонстрирует Telegram: его доля в «структуре» мобильного трафика выросла вдвое и превысила 6 %. Данная статистика полностью коррелирует со вчерашней информацией о том, что число пользователей Telegram в России с конца февраля и до начала июня удвоилось.

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* — Instagtam и Facebook принадлежат компании Meta Platforms Inc., признанной в России экстремистской организацией, чья деятельность в стране запрещена.