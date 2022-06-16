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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Twitter, Instagram* и Facebook* потеряли 80 % российского трафика — Минцифры
Вопрос: почувствовали ли это данные и без того не сильно популярные в России сервисы?
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Так уж сложилось, что Twitter, Instagram* и Facebook* из-за своей неразумной политики были официально заблокированы на территории России; в особо запущенных случаях, которые мы отметили звёздочками, сервисы были инструментами для осуществления экстремистской деятельности. Facebook* и Twitter и раньше не были особо популярными в России, но после введения блокировок ситуация стала ещё более наглядной: согласно приведённой Минцифры статистике, три вышеуказанных сервиса потеряли 80 % российского трафика.

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Важно отметить, что приведённая Минцифры статистика касается трафика мобильных операторов, а именно — так называемой большой четвёрки («МТС», «Билайн», «Мегафон» и Tele2). Теоретически, данную статистику можно экстраполировать и на провайдеров домашнего интернета, однако некоторые наши читатели сообщают, что их кабельные провайдеры не исполняют постановлений Роскомнадзора, разрешая свободный доступ к формально заблокированным ресурсам.

Из иностранных сервисов первое место (18 %) в плане отечественного трафика с большим отрывом занимает YouTube. Сервис TikTok генерирует около 10 % трафика. В свою очередь, рост демонстрирует Telegram: его доля в «структуре» мобильного трафика выросла вдвое и превысила 6 %. Данная статистика полностью коррелирует со вчерашней информацией о том, что число пользователей Telegram в России с конца февраля и до начала июня удвоилось.

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* — Instagtam и Facebook принадлежат компании Meta Platforms Inc., признанной в России экстремистской организацией, чья деятельность в стране запрещена.

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daimos
15:50
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Добрый Фей
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Сасайкать будешь ты, когда придет тебе кирпич за 70к))
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evsapelkin
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Тема Круглов
15:49
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ахахах
15:48
даже не продовольствие,а в обмен на удобрения например
В правительстве РФ считают 70-80 рублей оптимальным курсом доллара для здоровой экономики
cibershot
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ахахах
15:46
нефть в обмен на нужные виды электроники например можно программу запустить
В правительстве РФ считают 70-80 рублей оптимальным курсом доллара для здоровой экономики
RandomXP
15:45
Не совсем, теперь у нас и нефть и продовольствие есть, нет некоторой электронники и технологий, Вот нефть и продовольствие в обмен на технологии - можно.
В правительстве РФ считают 70-80 рублей оптимальным курсом доллара для здоровой экономики
mistergrim
15:44
Ну что делать, за вяличие никогда бесплатно не давалось.
В правительстве РФ считают 70-80 рублей оптимальным курсом доллара для здоровой экономики
Olexey Arestovich
15:43
Сейчас бы этот треш предлагать когда за эти же деньги можно собрать аналогичную сборку на современных комплектующих, так еще и с гарантией. Сравтор либо специально оверы засерает, либо он идиот.
Intel Xeon - целесообразность покупки или как собрать ПК по цене материнской платы на LGA1700
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