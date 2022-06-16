На днях Capcom выпустила для Resident Evil 7, а также для «ремейков» Resident Evil 2 и 3 специальное обновление, которое добавляет в игру поддержку трассировки лучей. Сразу выяснилось, что помимо своей общей нецелесообразности данное обновление «кривое» и явно выпускалось Capcom без должной проверки техническим отделом. Пользователи жаловались на большие проблемы с производительностью, и вот, сегодня Capcom дала всем желающим возможность откатить игры к состоянию до выхода патча.
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Чтобы это сделать, нужно в свойствах игр в Steam выбрать вкладку «Бета», выбрать «dx11_non-rt» и позволить системе перенастроиться.
В качестве дополнительного бонуса подобный «откат» также возвращает играм совместимость с некоторыми модификациями, которые отказываются функционировать в обновлённых версиях Resident Evil 2, 3 и 7.