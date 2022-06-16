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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
На фоне многочисленных жалоб Capcom разрешила устанавливать Resident Evil 2, 3 и 7 без «некстгенного» обновления
Потому что «кривое» оно до невозможности.
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На днях Capcom выпустила для Resident Evil 7, а также для «ремейков» Resident Evil 2 и 3 специальное обновление, которое добавляет в игру поддержку трассировки лучей. Сразу выяснилось, что помимо своей общей нецелесообразности данное обновление «кривое» и явно выпускалось Capcom без должной проверки техническим отделом. Пользователи жаловались на большие проблемы с производительностью, и вот, сегодня Capcom дала всем желающим возможность откатить игры к состоянию до выхода патча.

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Чтобы это сделать, нужно в свойствах игр в Steam выбрать вкладку «Бета», выбрать «dx11_non-rt» и позволить системе перенастроиться.

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В качестве дополнительного бонуса подобный «откат» также возвращает играм совместимость с некоторыми модификациями, которые отказываются функционировать в обновлённых версиях Resident Evil 2, 3 и 7.

#capcom
1
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Adam Smith
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V
14:28
Шеша, смотри как красиво, думаю в зале фреску такую с котами во всю стену, как тебе?
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wolfire
14:26
реально интересует только япония или китай в стиле тибета египет ждал, греция это греция, а вот викингская тема вообще не моё
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Adam Smith
14:26
облить бензином и сжечь, на крайняк обоссать и бросить в канаву (С) Г. К. Жуков ))))))))))
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Никита Жданчик
14:24
арестович, иди свою экономику из жопы поднимай) а потом уже за чужую рассуждай
В правительстве РФ считают 70-80 рублей оптимальным курсом доллара для здоровой экономики
SmaSheR
14:24
В HAF X у меня влезали 360 + 120 радиаторы, в принципе на разогнанный i7-920 и 2х GTX 470 хватало, а жрало и грелось это добро изрядно. Но тоже сменил - захотелось большего.
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Olexey Arestovich
14:23
срубль специально перекачивают чтобы экономика от продажи газа и нефти меньше валюты получала, скоро будет недочёт валюты и экономика рухнет, а они радуются овощи... не понимают что это конец
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Adam Smith
14:19
чувак, ты немного подобосрался с 40% бюджета. Поизучай что ли, видишь газа какая долька, так это от нее 40%))))))))))))))))) ПС это только доходы от эскпорта, плюсуй сюда еще налоги от местных компан...
Санкции против РФ могут оставить Германию без газа – Siemens блокирует возврат российских турбин
Xardazzz
14:18
год назад Россия продавала свой газ по 250$, сейчас по 1500$. в 6 раз дороже, пусть и немного меньше. почему то тут хохлоботы и навальняшки забывает, что газ, это не только обогрев зимой, но вся энер...
Санкции против РФ могут оставить Германию без газа – Siemens блокирует возврат российских турбин
Никита Жданчик
14:17
Покукарекай еще пожалуйста) сейчас нигде никто ничего не знает. А вот плохо всем) ЕС стонет, пиндосы стонут,про укров вообще можно забыть, русским тоже не сладко. А виноват конечно же ВВП))))))
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