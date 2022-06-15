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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
За шесть лет фанаты Dead by Daylight наиграли в боевике более миллиарда часов
Суммарно все пользователи, естественно.
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Вчера исполнилось шесть лет со дня выхода популярного асимметричного сетевого хоррора Dead by Daylight. За все эти годы проект привлёк к себе огромное внимание общественности, а также, естественно, сгенерировал умопомрачительную статистику, которой разработчики из Behaviour Interactive и поделились со всей заинтересованной общественностью.

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Выяснилось, например, что игроки суммарно провели в Dead by Daylight свыше одного миллиарда часов, совершили без малого 13 миллиардов жертвоприношений и более миллиарда убийств, отремонтировали более 20,7 млрд генераторов, а также 1,349 млрд раз успешно вырвались из цепких лап маньяков.

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Несмотря на почтенный возраст, Dead by Daylight постоянно развивается, получая новый контент и проводя различные «коллаборации» с другими играми и даже с известными хоррорами из мира кинематографа.

#dead by daylight
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