После публичной премьерной демонстрации геймплея Starfield исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говарда дал большое интервью игровому изданию IGN, в рамках которого обсудил подробности о мире игры, системах, механиках и многом другом. Разработчик также подробнее раскрыл сведения о масштабах проекта и подробно разъяснил озвученную им ранее информацию о тех самых «тысячах планет».
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Возросшие масштабы игрового мира вынудили разработчиков Starfield прибегнуть к использованию процедурной генерации. Такого контента в проекте действительно будет много, но вручную сделанных объектов, локаций, квестов и прочих вещей тоже окажется больше. По словам Говарда, «намного больше», чем в любой из предыдущих игр Bethesda.
Что до 1000 планет, то в Starfield их действительно будет столько, но посещение большинства из них носит совершенно необязательный характер. Заполнение планет, неважных для сюжета, как раз и происходило методом процедурной генерации. Локации из основных локаций почти всегда моделировались вручную. О ручной работе Тодду Говарду тоже было что сказать. Например, в Starfield будет свыше 200 тысяч строк диалогов — как вы понимаете, все они были написаны сценаристами, а не нейросетью.
Всего в Starfield будет четыре крупных города, а «столица» всех поселений игры Новая Атлантида по своим размерам считается самым крупным городом в истории игр Bethesda. Основная сюжетная кампания игры примерно на 20% длиннее, чем в других играх BGS. На прохождение главного квеста придётся потратить около 30-40 часов.
Цепочки квестов от разных фракций и персонажей тоже будут. Предыстория и способности будут влиять в том числе на возможности крафтинга и варианты реплик в диалогах. В Starfield будет примерно 20 разных предысторий для персонажа на выбор, которые дают стартовые навыки.
Разработчики также намерены выпускать для Starfield дополнительный контент, но пока не готовы говорить о том, что это будет. Скорее всего, речь идёт о классических DLC от Bethesda.
Starfield должна выйти на ПК и Xbox Series X|S в первой половине 2023 года.