Справедливо и заслуженно.

После начала специальной операции и последовавшего за ней либо добровольного, либо принудительного «исхода» из России западных компаний и сервисов, огромное количество наших сограждан стали присматриваться к Telegram как к наиболее удобному и многофункциональному мессенджеру. Согласно статистике компании Mediascope, популярность Telegram в России по состоянию на начало июня удвоилась по отношению к статистике конца февраля: с 20 миллионов до 40 миллионов пользователей.

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Аналитики считают, что Telegram стал главным выгодоприобретателем от блокировок таких сервисов, как Instagram* и Facebook*.

Стоит отметить, что Telegram после старта известных событий в конце февраля стал использоваться не только как средство для общения между людьми, но и как источник информации касательно мировых событий, по большей части, от альтернативных СМИ и независимых блогеров.

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* — Instagram и Facebook принадлежат компании Meta Platforms Inc., признанной в России экстремистской организацией. Деятельность компании и её социальных сетей в России запрещена.