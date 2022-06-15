А могло быть иначе? Вопрос не праздный, если что.

Завтра состоится релиз битемап-экшена Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge, ну а сегодня, согласно традиции современной игровой индустрии, было снято эмбарго на публикацию рецензий на новинку, благодаря чему можно пусть и с большой натяжкой, но ознакомиться с мнением журналистов о проекте. На момент публикации данной заметки число публикаций обзоров Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge, собранных агрегатором Metacritic, составило 17 штук, а их средневзвешенная оценка составила 84 балла из 100 возможных.

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Согласно первым рецензиям, разработчикам удалось сохранить дух «Черепашек-ниндзя», при этом сделать игру динамичной, увлекательной и внешне приятной. Почему же при столь достойных отзывах рейтинг Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge составил всего 84 балла? Ответ прост: несмотря на все преимущества, у Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge наблюдается один серьёзный недостаток: полнейшее отсутствие новых идей. Журналисты сошлись во мнении, что разработчики решили пойти по пути наименьшего сопротивления и отказаться от риска, просто перенеся в новинку классический геймплей других подобных проектов.

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Что об игре думают простые пользователи, узнаем уже завтра. В современной игровой индустрии уж так происходит, что мнение большинства является диаметрально противоположным по отношению к мнению так называемых профессионалов.