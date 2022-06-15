Хотя до релиза Starfield нужно ещё постараться дожить в добром здравии, первые подробности о геймплее проекта уже начинают поступать в объёмах, которые не стыдно рассмотреть в рамках редакционной новостной заметки. На днях в рамках презентации проекта Тодд Говард рассказал о местной боевой системе, возможности возводить свои базы и строить космические корабли и исследовать на них сотни солнечных систем с десятками планет в каждой. У нас в редакции уже готовится новый обстоятельный материал на тему особенностей игрового процесса Starfield, а сейчас в качестве затравки коснёмся темы продолжительности проекта.
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Как нетрудно догадаться, Starfield — это огромная игра, на полное прохождение которой уйдёт чудовищное количество свободного времени одного отдельно взятого человека. На одну только основную сюжетную линию (главный квест), по словам Тодда Говарда, уйдёт порядка 30—40 часов. Если сравнивать продолжительность местного главного квеста с таковым в The Elder Scrolls V Skyrim, то героиня новости по данному показателю опережает приключения Довакина примерно в пять—шесть раз. Безусловно, пока что игра находится в стадии активного производства, поэтому не исключено, что по итогу продолжительность главного квеста изменится, причём в любую сторону.
Вдобавок Говард заверил, что Starfield будет получать дополнительный официальный контент, который также расширит игровой процесс новинки, и выразил надежду на то, что сообщество моддеров будет в отношении Starfield таким же самоотверженным, как и в предыдущих играх студии.
Насколько увлекательной получилась Starfield, узнаем в начале следующего года.