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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глава Bethesda Game Studios сообщил, что Fallout 5 выйдет после The Elder Scrolls VI
Иными словами, когда-нибудь. Ведь TES VI спустя 4 года после анонса всё ещё в стадии препроизводства.
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На днях Bethesda наконец-то показала полноценный геймплей своей амбициозной космической RPG Starfield, относительно подробно рассказав об основных особенностях и геймплейных возможностях проекта. Мы в редакции осветили данную тему в соответствующей заметке, которую можно прочитать здесь, теперь же поговорим о том, что ждёт «Беседку» после релиза Starfield.

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А ждёт, по словам руководителя Bethesda Game Studios Тодда Говарда, много всего интересного. Во-первых, студия не отказывается от The Elder Scrolls VI — сейчас игра до сих пор, спустя аж четыре года после анонса, пребывает в стадии препродакшена, но, очевидно, активная фаза производства начнётся после формального релиза Starfield. Как уточняет Говард, в студии план расписан на многие годы вперёд: в частности, работу над Fallout 5 коллектив планирует начать после выпуска шестой номерной части «Свитков».

Важно понимать, что Говард затрагивает тему даже не средне-, а долгосрочной перспективы. Если The Elder Scrolls VI всё ещё в препродакшене, то завершение работы над игрой столь серьёзных масштабов — это вопрос как минимум нескольких лет. Безусловно, после перехода под контроль Microsoft у Bethesda появились практически неограниченные ресурсы, которые могут позволить компании активно разрабатывать сразу две игры, но на существенное увеличение темпов мы бы не рассчитывали.

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Возвращаясь к теме Starfield, напомним, что запуск проекта в продажу запланирован на первую половину следующего года.

#bethesda softworks #bethesda game studios #starfield #the elder scrolls vi
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