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Новости Software Игнатий Колыско
Следующий бета-тест Overwatch 2 начнётся 28 января: добавят ещё одного героя и карту
Junker Queen помните? Вот она и появится.
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Разработчики сетевого шутера Overwatch 2 намерены устроить ещё одно бета-тестирование — мероприятие начнётся 28 июня. Примечательность новой фазы «беты» состоит в том, что она пройдёт не только на ПК, но и на консолях.

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Игрокам дадут возможность опробовать нового героя — «танка» Junker Queen. Разработчики также пообещали представить в рамках этого теста новую карту и режимы. Все подробности (контент, продолжительность, цели) будут обнародованы 16 июня в рамках прямой трансляции Overwatch 2 Reveal Event.

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Именно тогда же, 16 июня, начнётся сбор заявок на участие в тестировании игры, а её выход, как мы с недавних пор знаем, намечен на 4 октября. Готовимся к переходу на условно-бесплатную модель, если что.

#blizzard #overwatch 2
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