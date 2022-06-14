А пока — смотрим трейлер.

Асимметричный сетевой боевик The Texas Chainsaw Massacre, выполненный по понятно какому фильму ужасов, был анонсирован ещё в конце прошлого года в рамках The Game Awards 2021. С тех пор в отношении проекта наступила звенящая тишина, которая наконец-то сменилась приятными звуками свежего трейлера и оглашения приблизительного срока релиза — 2023 год.

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Новой информации о проекте, к сожалению, поведано не было. Поэтому напомним, что новинка, по всей видимости, будет выполнена традиционных для жанра рамках: одному игроку выпадает роль маньяка-убийцы, остальным — пытающихся от него спастись выживших.

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Игра создаётся для PC и консолей Xbox.