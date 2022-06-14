И уже обзавёлся Steam-страничкой.

Kalypso Media ещё пару лет назад предельно ясно дала сообществу понять, что на ремастерах тактических игр Commandos и Commandos 2 останавливаться не собирается и пойдёт дальше. Как итог, сегодня без лишней помпы был представлен премьерный видеоролик обновлённого издания Commandos 3 Destination Berlin.

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Судя по скромному описанию проекта, его суть останется прежней, а изменения затронут только внешнюю оболочку: в ремастере будут представлены улучшенные текстуры и более качественные модели, усовершенствованная система управления, более удобный интерфейс, а также возможность подключать консольные контроллеры, если это кому-то вообще надо в играх такого жанра.

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Релиз переиздания должен состояться до конца текущего календарного года.