Как будто это имеет хоть какое-то значение.

На днях Activision официально представила Call of Duty Modern Warfare II — вторую часть «переосмыслений» современной подсерии франшизы: со старыми героями, но новой сюжетной линией. Релиз проекта запланирован на конец октября, однако традиция последних лет позволяет выстроить предположение, что за пару месяцев до релиза разработчики проведут в игре бета-тестирование для наиболее преданных фанатов Call of Duty.

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Что ж, первое подтверждение данного домысла мы сегодня уже получили: на страничке Call of Duty Modern Warfare II на Amazon появилось упоминание, гласящее, что за оформление предварительного заказа на игру до 15 августа все предзаказчики получат ранний доступ к открытому бета-тестированию новинки. Логично предположить, что ранний доступ к «бете» стартует именно в указанный день.

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Стоит отметить, что несмотря на катастрофу прошлогодней Call of Duty Vanguard доверие среднестатистического геймера к франшизе несокрушимо: предзаказ Modern Warfare II по итогам прошлой недели оказался на третьей строчке в чарте продаж Steam.