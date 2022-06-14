Графика современная, в остальном — всё узнаваемо.

Сегодня ночью Capcom соизволила опубликовать несколько секунд игрового процесса грядущего ремейка Resident Evil 4. Опытным энтузиастам, чтобы подготовить видеоролик-сравнение с оригиналом, достаточно и этих жалких секунд, в чём можно убедиться, взглянув на опубликованное на YouTube-канале ElAnalistaDeBits видео, в котором автор ролика передвигается по тем же локациям, где Леон Кеннеди прогуливается в официальном геймплее обновлённой версии Resident Evil 4.

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Получилось наглядно: локации вполне узнаваемые, поэтому вряд ли у фанатов серии возникнут проблемы с прохождением обновлённой Resident Evil 4, которая пусть и с натяжкой, но формально считается ремейком.

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Несмотря на страшную скудность информации относительно новых старых приключений Леона Кеннеди, основное уже известно: переделка будет максимально соответствовать оригиналу и его атмосфере, а релиз назначен на 24 марта следующего года на PC и консолях современного поколения.