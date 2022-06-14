Рассчитывали мы «слегка» на большее.

Как и следовало ожидать, основной темой сегодняшней презентации Capcom была франшиза Resident Evil. В рамках данной заметки мы затронем анонсированный недавно ремейк Resident Evil 4, несколькими секундами игрового процесса которого Capcom сегодня соизволила поделиться. Безусловно, в ходе главного мероприятия компании на ближайшие месяцы мы ожидали, мягко говоря, большего, но спасибо и на том.

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Напомним, что ремейк будет создаваться по лекалам аналогичных ремейков Resident Evil 2 и 3, то есть, быть достаточно близким к оригиналу — с сохранением атмосферы и действующих лиц. На самом деле, перед нами очередной пример того, как сами разработчики путаются в терминах и выдают за ремейк то, что можно назвать таковым лишь с натяжкой.

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Релиз обновлённой Resident Evil 4 запланирован на 24 марта на PC и консолях текущего поколения.