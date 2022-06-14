По информации Bloomberg, к концу недели глава Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) может подарить новостным лентам ещё несколько интересных информационных поводов, поскольку он собирается в четверг выступить перед сотрудниками Twitter и ответить на их вопросы, связанные с готовящейся сделкой по покупке активов этой социальной сети.
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До сих пор доносить всю первичную информацию об этой сделке до коллектива приходилось действующему руководству Twitter, но Илон Маск, представляющий интересы покупателя в своём лице, впервые выступит перед сотрудниками компании. Скорее всего, не все из них подразумевают простые ответы, ведь СМИ не перестают обсуждать идею, что спор Маска с Twitter по поводу доли фиктивных учётных записей в составе активной пользовательской базы имеет своей целью снижение суммы сделки, которая пока зафиксирована на уровне $44 млрд.