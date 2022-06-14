И ответит на накопившиеся у них вопросы.

По информации Bloomberg, к концу недели глава Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk) может подарить новостным лентам ещё несколько интересных информационных поводов, поскольку он собирается в четверг выступить перед сотрудниками Twitter и ответить на их вопросы, связанные с готовящейся сделкой по покупке активов этой социальной сети.

реклама

Источник изображения: ONS

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

До сих пор доносить всю первичную информацию об этой сделке до коллектива приходилось действующему руководству Twitter, но Илон Маск, представляющий интересы покупателя в своём лице, впервые выступит перед сотрудниками компании. Скорее всего, не все из них подразумевают простые ответы, ведь СМИ не перестают обсуждать идею, что спор Маска с Twitter по поводу доли фиктивных учётных записей в составе активной пользовательской базы имеет своей целью снижение суммы сделки, которая пока зафиксирована на уровне $44 млрд.