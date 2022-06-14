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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Resident Evil 7 и ремейки Resident Evil 2 и 3 добрались до консолей текущего поколения
По крайней мере, об их появлении на консолях уверенно сообщила Capcom.
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Заключительным материалом на тему Resident Evil в рамках презентации Capcom стало подтверждение слухов о том, что компания готовит версии Resident Evil 7, а также ремейков Resident Evil 2 и 3 для консолей текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series. Согласно публикации Capcom, соответствующие версии игр уже доступны для загрузки.

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Улучшенные версии игр порадуют трассировкой лучей, поддержкой разрешения 4K, скоростной загрузкой, объёмным звуком, поддержкой тактильной отдачи и адаптивных триггеров у контроллера DualSense, ну и высокой частотой кадров. Естественно, эпитет «высокая» в данном случае нужно воспринимать относительно.

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#capcom
1
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Евгений Хрипков
02:38
Не понятно , что изменилось но для бесплатного апдейта сойдет)
Resident Evil 7 и ремейки Resident Evil 2 и 3 добрались до консолей текущего поколения
Barash
02:35
Ох, как я люблю эти комментарии, источающие интеллигентность. Да, ремейк. Но с натяжкой, потому что те же самые действующие лица и почти полное следование оригиналу. В чём противоречие? В тексте указа...
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buratino777
02:17
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buratino777
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Kasyan
02:13
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buratino777
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