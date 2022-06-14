По крайней мере, об их появлении на консолях уверенно сообщила Capcom.

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

Заключительным материалом на тему Resident Evil в рамках презентации Capcom стало подтверждение слухов о том, что компания готовит версии Resident Evil 7, а также ремейков Resident Evil 2 и 3 для консолей текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series. Согласно публикации Capcom, соответствующие версии игр уже доступны для загрузки.

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Улучшенные версии игр порадуют трассировкой лучей, поддержкой разрешения 4K, скоростной загрузкой, объёмным звуком, поддержкой тактильной отдачи и адаптивных триггеров у контроллера DualSense, ну и высокой частотой кадров. Естественно, эпитет «высокая» в данном случае нужно воспринимать относительно.