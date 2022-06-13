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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Steam стартовал летний фестиваль демоверсий «Играм быть»
Играм-то быть. Но стоит ли?
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В своё время Valve с подачи Джеффа Кили на фоне пандемии и вызванной ею ограничений на различные сборища провела специальный виртуальный фестиваль «Играм быть». Впоследствии было решено сделать данный фестиваль ежегодным, в рамках которого в основном инди-разработчики могут предоставлять всем желающим возможность опробовать демоверсии своих ещё находящихся в производстве игр. Летняя версия данного фестиваля стартовала буквально только что и продлится ровно неделю — вплоть до вечера 20 июня.

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Выбор игр в рамках фестиваля достаточно велик, но, повторим, всё это представители инди-сегмента; то есть, проекты на ценителя.

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Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
RTX 3050 сильно дешевле 40тр
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RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
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3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti MSI Gaming за 110тр
-25% на RX 6700 XT ASUS
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Параллельно с демоверсиями в ходе фестиваля разработчики также будут рассказывать о своих творениях в ходе специальных прямых трансляций.

#steam #valve
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