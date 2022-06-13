Играм-то быть. Но стоит ли?

В своё время Valve с подачи Джеффа Кили на фоне пандемии и вызванной ею ограничений на различные сборища провела специальный виртуальный фестиваль «Играм быть». Впоследствии было решено сделать данный фестиваль ежегодным, в рамках которого в основном инди-разработчики могут предоставлять всем желающим возможность опробовать демоверсии своих ещё находящихся в производстве игр. Летняя версия данного фестиваля стартовала буквально только что и продлится ровно неделю — вплоть до вечера 20 июня.

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Выбор игр в рамках фестиваля достаточно велик, но, повторим, всё это представители инди-сегмента; то есть, проекты на ценителя.

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Параллельно с демоверсиями в ходе фестиваля разработчики также будут рассказывать о своих творениях в ходе специальных прямых трансляций.