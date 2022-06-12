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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
S.T.A.L.K.E.R. 2 указан в списке игр Microsoft как релиз 2023 года, а Atomic Heart — 2022-го
Вопреки слухам и уверениям.
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Microsoft совместно с Bethesda провела богатую в целом, но бедную на достойные материалы игровую презентацию. Со всем, что мы в редакции сочли необходимым для публикации, можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта за 12 июня, теперь же очередь новости, что называется, по следам. Рассказывая про громадное количество выходящих на своих платформах игр, глава игрового подразделения рэдмондского гиганта Фил Спенсер опубликовал слайд из презентации, на которой запечатлены уже подтверждённые релизы на текущий и следующий годы.

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Казалось бы, ничего нового в этом нет, однако кое-что интересное из данного слайда выудить всё же удалось. Так, например, Microsoft считает, что S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl выйдет только в следующем году, хотя официально студия GSC Game World о переносе релиза проекта с 8 декабря не сообщала.

Удивления данное обстоятельство, впрочем, не вызовет: после начала специальной операции разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 закономерно отошла на второй план.

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Куда оптимистичнее же выглядит ситуация у разработчиков Atomic Heart про альтернативный СССР. Некоторое время назад по Сети гуляли слухи о том, что её релиз задержится до следующего года. Microsoft же, в свою очередь, указала Atomic Heart как релиз текущего года. Официально известно, что игра выйдет в «...бре», то есть, в период с сентября по декабрь включительно, ну а дополнительными подробностями с нами обещают поделиться уже в течение лета.

#s.t.a.l.k.e.r. 2 #s.t.a.l.k.e.r. 2 heart of chernobyl #atomic heart
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