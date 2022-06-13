Интересная концепция. И конкуренты Civilization всегда нужны.

В рамках конференции Microsoft и Bethesda состоялся анонс Ara: History Untold — уникальной 4X-стратегии с элементами градостроительного симулятора. В дебютном трейлере нам показали различные мировые цивилизации и дали также понять, что игрок сможет управлять ими (вот неожиданность!) и менять привычный ход истории.

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К сожалению, реального геймплея Ara: History Untold в момент анонса показано не было, но, если поверить официальному описанию игры, то разработчики из студии Oxide Games задумали сотворить революцию в жанре. В любом случае, появление ещё одного конкурента великой Civilization всегда кстати. А то возложенные на Humankind надежды пока оправдываются очень слабо.

Ещё в анонсирующем ролике можно заприметить, что погодные эффекты могут серьёзным образом влиять на развитие городов. Как эта механика будет реализована в игре — повод для отдельного любопытства.

Ещё в описании к Ara: History Untold указывается, что игрокам предоставят возможность строить различные здания (библиотеки, кузницы, соборы, университеты и прочее), когда будут влиять на скорость и качество развитие той или иной цивилизации.

Конечно, в Civilization и других 4X-стратегиях все эти механики реализованы давно, но в случае с новым проектом процесс строительства будет обставлен более реалистично. Т.е. присутствие важной постройки в городе разрешат оценить не только в меню со статистикой города, но, как и в любом «градострое», на конкретно выделенном участке города.

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За процесс создания Ara: History Untold отвечают Брайан Вэйд и Дориан Ньюкомб, которые были в команде разработки Civilization 5 на правах технического директора и арт-дизайнера соответственно. Релиз проекта должен состояться в течение ближайших 12 месяцев на ПК, точная дата будет объявлена позже.