«Анонс анонса» стал нормой для игровой индустрии.

Издательство Focus Entertainment рассказало, что точная дата выхода мрачного приключенческого экшена A Plague Tale: Requiem будет объявлена 23 июня в рамках трансляции мероприятия Focus Showcase. Тогда же нам покажут расширенный геймплейный трейлер проекта.

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На официальном канале издательства в YouTube уже запланирована будущая трансляция — при нажатии на ролик актуализируется информация по оставшемуся до начала мероприятия времени.

Что до самой A Plague Tale: Requiem, то свежий геймплейный трейлер экшена был представлен вчера в рамках большого шоу Xbox и Bethesda. Точную дату релиза нам тогда не объявили, но зато показали новые локации, интересные стелс-механики и дали понять, что в новой игре главная героиня Амиция пойдёт на всё ради защиты своего младшего брата Гуго.

В грядущей A Plague Tale: Requiem брат и сестра отправятся далеко на юг в попытках найти новую жизнь и разобраться в родовом проклятии. Крысы, сражения в неравных схватках, сверхъестественные силы и многое другое обязательно будут.

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A Plague Tale: Requiem должна выйти на ПК, Xbox Series X|S, а также PlayStation 5. В момент релиза проект также пополнит собой библиотеку сервиса Game Pass как на ПК, так и на Xbox.