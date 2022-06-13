Все же понимают, что третьего StarCraft никогда не будет?

Несколько дней назад разработчики из компании Frost Giant (состоит из бывших сотрудников Blizzard) анонсировали стратегию в реальном времени Stormgate, на которую поклонники жанра будут возлагать большие надежды. В рамках мероприятия PC Gaming Show представитель команды девелоперов раскрыл больше деталей о стратегии, а беседа с ведущими шоу разбавлялась кадрами с реальным игровым процессом.

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Итак, действие Stormgate будет происходить в далёком будущем, где человечество было практически истреблено от рук инопланетных захватчиков. Среди играбельных рас точно будут люди и пришельцы, а про остальных авторы расскажут чуть позже.

Контент для Stormgate станет выходить в рамках больших обновлений с новыми главами для сюжетной кампании, а также новыми режимами, юнитами и картами. Если всё пойдёт по плану, то из Stormgate сделают киберспортивную дисциплину. В игре должны появиться разные лиги, подходящие по уровню сложности геймера.

Представители Frost Giant намерены тесно контактировать с заинтересованным сообществом, именно поэтому будущие поклонники Stormgate в какой-то момент получат бесплатный набор инструментов для создания модификаций. Никаких NFT и механик pay-2-win в игру не планируется вводить.

Авторы называют Stormgate очень гордятся своим творением и называют его «RTS будущего». Такой представитель жанра, по мнению Frost Giant, сможет увлечь поклонников как одиночной игры, так и сетевых баталий. Собственно, это всегда умела делать StarCraft II. Что до сюжетных миссий в Stormgate, то для их прохождения игрок сможет брать себе в компанию двух друзей.

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Даты выхода у Stormgate нет, мы пока знаем, что в 2023 году должно начаться бета-тестирование проекта на ПК (Steam). Ели вы являетесь поклонником жанра RTS и хотите поближе познакомиться с новой игрой от «отцов StarCraft», то переходите по ссылке на официальный сайт.