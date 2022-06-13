Нежданно-негаданно ARK 2 также приняла участие в совместном мероприятии Xbox & Bethesda. Новости, впрочем, девелоперы привезли отнюдь не положительные: вместо того, чтобы выпустить игру в текущем году, как планировалось ещё пару лет назад в день её презентации, релиз переехал на год 2023-й.
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Причинами столь неприятного, но вполне ожидаемого события разработчики не поделились, но логично будет предположить, что возникли определённые непредвиденные трудности, которые не позволяют исполнить ранее обозначенный план. Ничего не поделать: такова современная игровая индустрия — без переносов релиза нынче обходится редкий проект.
Чтобы подсластить горькую пилюлю, представители Studio Wildcard решили подготовить игрокам приятный подарок в виде бесплатной раздачи первой части — ARK Survival Evolved. Забрать игру можно в Steam, причём, акция будет продолжаться целую неделю — вплоть до вечера 19 июня. В России всё работает — подарок активируется.
ARK Survival Evolved вышла в свет в 2017 году, получила высокие пользовательские оценки и стала одной из самых популярных видеоигр последних лет, так что подарок в высшей степени достойный.