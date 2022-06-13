Широко известной в достаточно узких кругах, если точнее.

Анонсировать игры под шумок различных крупных игровых презентаций, не участвуя в оных, это весьма опасное занятие, поскольку в тени гигантов проект могут попросту не заметить. Так и случилось бы со SpellForce Conquest of Eo, если бы не издание Gematsu, которое смогло разглядеть анонс данного проекта в великом множестве вторичных/третичных инди-проектов, продемонстрированных в рамках Xbox & Bethesda Games Showcase и PC Gaming Show.

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Итак, SpellForce Conquest of Eo представляет собой пошаговую стратегию, отдельными элементами игрового процесса немного напоминающую «Героев Меча и Магии». Нам необходимо будет управлять героями и их армиями, совершенствовать свой волшебный «словарный запас» и развиваться в магическом плане, преследуя цель становления величайшим магом всех времён.

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О сроках релиза проекта пока не сообщается. Очевидно, игра находится на ранних стадиях развития, и раньше, чем через пару лет, мы её не увидим.