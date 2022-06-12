В рамках онлайн-презентации Xbox состоялся премьерный показ трейлера Diablo IV, в котором представили класс Некроманта, специализирующегося на использовании в бою оживших мертвецов.
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Также разработчики ролевого экшена заявили о готовящейся поддержке кроссплея между всеми платформами — в том числе, прошлого поколения консолей Xbox и PlayStation.
Ещё в рамках презентации было объявлено, что Diablo IV поступит в продажу в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.
Если у вас и остались какие-то вопросы, то смело включайте ролик с комментариями разработчиков.